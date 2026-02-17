Nico Paz in calo? Fabregas prima di Milan-Como: "La vita del calciatore top è questa"

Per il Como è già tempo di tornare in campo, con il recupero della gara della 24^ giornata contro il Milan in programma domani a San Siro. Per Cesc Fabregas, reduce dal ko interno contro la Fiorentina, in conferenza stampa c'è spazio però anche per parlare di alcuni singoli, Nico Paz su tutti: "Da gennaio non fa la differenza? La vita del calciatore top è questa", sottolinea il tecnico spagnolo.

"Siete voi che dite che domani andrà al Real Madrid - ha continuato Fabregas -. Anche l'anno scorso lo dicevate, poi non è andato. Se sei speciale e non stai al miglior momento, devi accettare la critica. Tutto passa. Io sono la persona più autocritica, poi se c'è qualcuno peggio di me in bocca al lupo. Io uso l'autocritica esagerata contro di me per domani andare con tantissima forza a riprendermi ed essere migliore del giorno prima. C'è chi invece che pensa di essere migliore e non ha la colpa di niente. Lui deve avere stabilità, ha mentalità forte e grande qualità. Senza di lui la squadra ha trovato dinamiche, risultato, performance. Lui fisicamente sta bene, prima della Coppa Italia con la Fiorentina ho parlato con lui, volevo anche lasciarlo qui e non portarlo là per farlo riposare. Ma lui si sente forte, si sente bene. Lui è tranquillo, un ragazzo molto a posto, con una famiglia molto seria, è stato educato. Altri sono da gestire in maniera diversa".

Con il Milan non è mai arrivata la vittoria...

"Giocare bene non vuol dire sempre vincere, altrimenti il calcio verrebbe spiegato in una maniera diversa. Dobbiamo fare le cose giuste, cercare di fare le cose bene. Noi siamo una squadra e una società molto giovane, poi il percorso è quello. Non siamo pronti per andare a vincere lo Scudetto. So che abbiamo fatto bene, la classifica, la classifica... però per come conosco il calcio, dove io ad esempio dovevo sempre vincere con la migliore squadra e il miglior allenatore è così. Per noi il percorso non è sempre lineare, ma ti fa crescere. Ti fa vedere le cose da un'altra prospettiva. La strada è lunga e bella. Succeda quel che succeda. Quando si perde o quando si vince il mio messaggio è sempre lo stesso".