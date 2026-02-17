Koopmeiners fa cose turche: Galatasaray-Juve 1-2 all'intervallo, doppietta dell'olandese. Bremer ko

È Teun Koopmeiners l’assoluto protagonista del primo tempo di Galatasaray-Juventus, che la squadra di Luciano Spalletti chiude in vantaggio per 2-1 grazie a una doppietta del centrocampista olandese. E pensare che la partita sembrava mettersi male.

Uno-due. A far preoccupare Spalletti è, dopo un quarto d’ora, un errore di Kenan Yildiz: toccato duro da Sallai nei minuti iniziali, il turco perde un pallone velenoso, rubato da Osimhen. La difesa bianconera gestisce come può, poi irrompe Gabriel Sara e Di Gregorio non può nulla. La reazione juventina è immediata: neanche un minuto e Cambiaso mette sulla testa di Kalulu un pallone che Cakir respinge sui piedi di Koopmeiners. Tap-in e gol del pari.

RoboKoop, Bremer ko. La grande serata dell’ex Atalanta, che si disimpegna benissimo non solo negli ultimi metri, prosegue con la rete del vantaggio. La cucinano Locatelli e McKennie - oggi centravanti -, la finalizza Koopmeiners con un bel sinistro. Da lì in poi, la Juve deve mettersi in difesa, anche perché Spalletti perde un pezzo chiave: Bremer dà forfait, tocca a Gatti. A difendere il 2-1 su cui si chiuderà il primo tempo ci pensa anche Di Gregorio: gran parata sulla bella botta da fuori di Akgun. E poi caffè turco per tutti nell’intervallo.

