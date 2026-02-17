Milan, si parla di nuovo rinnovo per Bartesaghi: le parti si aggiorneranno a fine anno

E' stato un anno eccezionale per Davide Bartesaghi, che ha avuto una crescita esponenziale, sia da un punto di vista del minutaggio che da quello qualitativo. Bartesaghi si è costruito un determinato ruolo all’interno di questo Milan del presente e si sta parlando tanto di rinnovo nelle ultime settimane, con il terzino che ha già rinnovato da poco, ma è molto probabile che possa allungare di nuovo a stretto giro di posta.

Secondo Matteo Moretto, questo è un tema che sia il Milan, sia l’entourage di Bartesaghi, affronteranno verso il finale di stagione. Dopo la primavera le parti dovrebbero incontrarsi per capire, a fine anno, che tipo di situazione sistemare. Ad oggi non ci sono stati reali contatti. Ci sono stati negli scorsi mesi, prima di Natale, le parti si sono date appuntamento con l’anno nuovo ma questo appuntamento non c’è ancora stato.