Caso Bastoni-Kalulu, Giletti lascia lo studio in diretta: "L'Inter faceva cose peggiori di Moggi"

Le discussioni seguite al Derby d’Italia tra Inter e Juventus continuano ad alimentare tensioni e polemiche. Al centro del dibattito resta l’episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu dopo il contatto con Alessandro Bastoni, decisione presa dall’arbitro Federico La Penna e che ha scatenato una vera e propria bufera mediatica.

Sulla vicenda è intervenuto con toni durissimi Massimo Giletti, ospite della trasmissione Il Processo al 90° andata in onda su Rai Due. Il giornalista, noto tifoso bianconero, ha attaccato frontalmente il collega Gian Luca Rossi, sostenitore nerazzurro: “Sto parlando con persone serie? Lo scudetto assegnato all’Inter nel 2006 ha scritto ‘prescrizione’. Tutti sanno che certe telefonate erano anche peggiori di quelle di Moggi”.

Giletti ha poi alzato ulteriormente i toni, richiamando le relazioni di Palazzi e le intercettazioni: “Andatevele a leggere. È malafede non dire la verità su quanto riguarda l’Inter e il signor Giacinto Facchetti”. Il riferimento è anche alle vicende di Calciopoli e alla decisione della FIGC. La discussione è degenerata rapidamente, con Giletti che ha lasciato lo studio in diretta, chiudendo il confronto in un clima rovente.