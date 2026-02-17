Juve, brutte notizie: Bremer non ce la fa, Spalletti costretto a inserire Gatti
Brutte notizie per la Juventus a Istanbul. Luciano Spalletti perde infatti Gleison Bremer, costretto a uscire dopo il gol del 2-1 sul Galatasaray segnato da Koopmeiners.
Il difensore brasiliano, che ha accusato un fastidio alla coscia destra nel corso del primo tempo, aveva provato a stringere i denti, rimandando il cambio. Nulla da fare, però: poco dopo la mezz’ora, Spalletti è costretto a schierare Federico Gatti al suo posto.
