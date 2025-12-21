Conceição-Openda impallinano la Roma. La Stampa sicura in apertura: "Juve da Champions"

Una grande Juventus batte 2-1 la Roma nel posticipo del sabato sera della sedicesima giornata di Serie A, vince la sua terza gara consecutiva contando anche la Champions League e allunga al quinto posto su Bologna e Como, portandosi ad una sola lunghezza di distanza dal quarto occupato proprio dalla formazione giallorossa.

Primo tempo bloccato quello all’Allianz Stadium ma con il passare dei minuti sono i padroni di casa a prendere in mano il pallino del gioco. Conceicao va vicinissimo al gol del vantaggio e ci riesce pochi secondi dopo sfruttando un bell’assist di Cambiaso. Nella ripresa la Juve prova più volte a raddoppiare e alla fine ci riesce al 70’: cross insidioso di Zhegrova che trova il colpo di testa di McKennie e la bella risposta di Svilar, la palla torna all’americano che appoggia Openda per il più facile dei tap-in che permette al belga di sbloccarsi con la maglia bianconera. Nel finale la rete di Baldanzi e il palo di Yildiz mettono un po’ di ansia a Spalletti che alla fine fa suo il match.

Questo il commento del tecnico della formazione torinese al termine del match: “Ormai tutte le partite sono difficili, è chiaro che vincere imparando delle cose contro squadre davanti che te le fanno vedere diventa un doppio salto di conoscenze e altre cose, perché sono le vittorie che ti fanno la fiducia e la consapevolezza di potertela giocare alla pari".