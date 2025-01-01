La Juventus batte con merito 2-1 la Roma. Il Corriere di Torino titola: "Si torna in alto"

Una Juventus brillante supera 2-1 la Roma nel posticipo del sabato sera, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Per i bianconeri si tratta della terza vittoria consecutiva considerando anche l’impegno in Champions League, un successo che consolida il quinto posto e consente l’allungo su Bologna e Como, oltre a ridurre a un solo punto il distacco dalla quarta posizione occupata proprio dai giallorossi.

La prima frazione all’Allianz Stadium scorre inizialmente su ritmi contenuti, ma con il passare dei minuti è la Juventus a prendere il controllo del gioco. Conceicao sfiora il vantaggio e riesce a trovarlo poco dopo, finalizzando un preciso suggerimento di Cambiaso. Nel secondo tempo i padroni di casa insistono alla ricerca del raddoppio, che arriva al 70’: il cross teso di Zhegrova porta al colpo di testa di McKennie e alla pronta risposta di Svilar, ma sulla ribattuta l’americano serve Openda, che deposita in rete a porta vuota firmando il suo primo gol in maglia bianconera. Nel finale la rete di Baldanzi e il palo colpito da Yildiz aumentano la tensione, ma la squadra di Spalletti riesce comunque a gestire il vantaggio fino al triplice fischio.

Queste le parole del match-winner Lois Openda al termine del match: “Oggi la cosa più importante è la vittoria. Non mi sento ancora nel prime, ma sentivo che la fiducia che mi arriva ora è diversa e che quindi il gol sarebbe arrivato presto. E che mi sarei potuto adattare più facilmente. Sono felice che il gol sia arrivato".