La Lazio contro gli arbitri: gli episodi incriminati che hanno fatto infuriare i biancocelesti

Andrea Piras
Oggi alle 12:38Serie A
Andrea Piras

La Lazio non ci sta. L'episodio finale che ha portato al gol di Davis per il pareggio in casa dell'Udinese, ha fatto andare su tutte le furie la squadra della capitale. L'episodio della discordia è un tocco di braccio dello stesso attaccante dei friulani all'inizio dell'azione non sanzionato da direttore di gara e VAR. Al termine del match nessun tesserato si è presentato in sala stampa né alle televisioni in segno di protesta.

Solo un comunicato diramato dal club in cui viene chiesto rispetto in seguito ad "una serie di errori sempre a nostro sfavore - si legge nella nota - ripetuti e difficili da comprendere".

Ma quali sono gli episodi incriminati? Tutto inizia con il finale concitato del match di San Siro contro il Milan quando, dopo un tocco di mano di Pavlovic, valuta come punibile il fallo ma non assegna il rigore in quanto, dopo l’on-field review, fischia una precedente trattenuta di Marusic ai danni del serbo. Nel match pareggiato contro il Bologna i biancocelesti giudicano eccessivo il rosso comminato a Mario Gila mentre a Parma la squadra di Sarri chiude in nove per i rossi a Zaccagni e Basic. Contro la Cremonese i capitolini chiedono un calcio di rigore in seguito ad una trattenuta di Terracciano su Noslin.

