Bazzani: "Il Milan deve correre su sé stesso, senza l'ansia di accorciare sull'Inter"

L'ex attaccante Fabio Bazzani, intervenuto nel pre-partita di Pisa-Milan su DAZN, ha detto la sua sulla corsa scudetto e sulle possibilità dei rossoneri di rientrarci. Di seguito le sue dichiarazioni: "Vincere oggi sarebbe un accorciare la classifica. Ma credo che il Milan debba guardare al proprio percorso, senza avere l’ansia di dover accorciare. Il Milan deve correre su sé stesso, l’anno scorso è arrivato ottavo, deve vincere per sé stesso per tornare in Champions. Poi è ovvio che se vince accorcia sull’Inter".

Poi, una battuta sulla panchina iniziale di Leao e Pulisic: "Sicuramente poter avere quelle due frecce lì da mettere in partita in corso è un valore aggiunto. Ma aggiungo anche Fullkrug, che a Cagliari ha fatto benissimo con le sue caratteristiche uniche. Il Milan ha tante carte per cambiare la partita dalla panchina è questo non è poco".

Le formazioni ufficiali di Pisa-Milan

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic.

A disposizione: Luppichini, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Iling-Jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.

Allenatore Oscar Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Fullkrug, Leao, Pulisic, Odogu. Jashari

Allenatore: Massimiliano Allegri.