Milan, Allegri si arrabbia con Fofana: "Svegliati non hai toccato palla". E manda Ricci a scaldarsi

Avvio complicato per il Milan nei primi 25 minuti della sfida contro il Pisa, con qualche difficoltà di troppo nella gestione del pallone. Dopo aver già richiamato con decisione Loftus-Cheek, Massimiliano Allegri non ha risparmiato neppure Youssouf Fofana, apparso impreciso in diverse situazioni di possesso e protagonista di alcune palle perse sanguinose in mezzo al campo.

Il tecnico toscano, molto attivo a bordo campo, si è rivolto al centrocampista francese con toni tutt’altro che morbidi: "Sveglia, hai toccato una palla finora!". Un richiamo diretto, volto a scuotere il giocatore e a chiedere maggiore personalità e presenza nella manovra. Allegri, inoltre, non soddisfatto dell’atteggiamento mostrato in quei minuti dal francese, ha subito dato indicazioni alla panchina mandando Ricci a scaldarsi.

Clicca qui per seguire il live di Milan-Pisa.