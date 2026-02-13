Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ravenna, tutto fatto per il nuovo allenatore. Squadra affidata a Mandorlini

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 19:19Serie C
Claudia Marrone

Lo avevamo anticipato proprio questo pomeriggio, ora arriva l'ufficialità del tutto: Andrea Mandorlini è il nuovo allenatore del Ravenna, dopo l'esonero di Marco Marchionni comunicato nel pomeriggio.
Questa la nota del club:

"La società comunica di avere affidato la guida tecnica della squadra ad Andrea Mandorlini.

Andrea Mandorlini, ravennate, dopo una brillante carriera da calciatore cui spicca lo scudetto dei record dell’Inter 88/89, ha mosso i suoi primi passi in panchina come allenatore in seconda della squadra giallorossa tra il 1994 e il 1998, contribuendo alla storica promozione in Serie B del 1996.

Nel corso della sua carriera da allenatore ha guidato numerosi club ai vertici dei rispettivi campionati, ottenendo promozioni e partecipazioni ai playoff. Tra i risultati più significativi figurano la promozione in Serie A con l’Atalanta, la vittoria del campionato di Serie C1 con lo Spezia e il doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A alla guida dell’Hellas Verona. A livello internazionale ha inoltre conquistato il campionato rumeno con il CFR Cluj. Tecnico di grande esperienza, Mandorlini vanta un percorso caratterizzato da numerosi piazzamenti nelle zone alte della classifica e dal raggiungimento di obiettivi sportivi di rilievo.

La società rivolge al mister un caloroso bentornato a Ravenna, con l’auspicio che possa incidere fin da subito sul percorso della squadra e contribuire, con la propria esperienza e competenza, al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club".

