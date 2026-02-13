Samb, che spavento per Martins: investito mentre era in bici. È già stato dimesso

Tanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza in casa Sambenedettese questa mattina. L’esterno offensivo Kevin Martins, figlio dell’indimenticato attaccante dell’Inter Oba Oba Martins, è stato infatti coinvolto in un incidente mentre si recava all’allenamento. Come riporta Veratv.it il classe 2005 è stato infatti investito da un’auto mentre si recava al Campo Ciarrocchi, sede degli allenamenti del club marchigiano, in bicicletta.

Le sue condizioni non sono sembrate grave fin da subito nonostante l’intervento dell’ambulanza che lo ha portato in ospedale, dove è entrato in codice verde, per accertamenti. Accertamenti che hanno dato risultati negativi con Martins che è stato dunque dimesso con qualche lieve ferita e tanto spavento. Resta però da valutare la presenza del giocatore per la sfida di domenica contro la Torres.