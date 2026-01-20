Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Lazio di male in peggio: la riapertura del mercato ha fin qui solo acuito la crisi

La Lazio di male in peggio: la riapertura del mercato ha fin qui solo acuito la crisiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:25Serie A
Raimondo De Magistris

Resta solo la Coppa Italia? Dopo la gara persa 3-0 all'Olimpico contro il Como, è legittimo pensare che la Lazio di Maurizio Sarri al 20 gennaio possa già guardare alla coppa nazionale come unico grande obiettivo della stagione. Dalla sfida contro la squadra di Fabregas che poteva rappresentare l'occasione propizia per accorciare in classifica Zaccagni e compagni ne sono venuti fuori con una bocciatura sonora. Una partita mai in discussione, aperta dal gol anche fortunoso di Baturina e poi dominata da Nico Paz. "Nel primo tempo abbiamo fatto meno peggio rispetto a ciò che ha detto il risultato. Nel secondo cercavamo di attaccare forte, ma a loro bastava un episodio e noi non abbiamo avuto la forza per rientrare in gara. Lì è finita", ha dichiarato al termine del match un Maurizio Sarri che ha chiesto a squadra e ambiente di non cercare alibi. Anche se l'extra-campo è ormai da mesi argomento preponderante in casa biancoceleste.

Si parte da un dato: la Lazio è una delle squadre col confronto peggiore rispetto alla scorsa stagione, viaggia con undici punti in meno rispetto a un'annata che non è stata comunque esaltante. Culminata con l'esonero di Marco Baroni. E' oggi fuori dalle prime otto posizioni e viaggia a metà classifica. Poco meglio dell'Udinese, a -9 dal Como sesto. Difficile col quadro attuale avere ancora degli obiettivi e infatti ieri Sarri, nel post-gara, ha risposto così alla domanda sulle ambizioni europee già sbiadite a metà campionato. "Con me la società non ha mai parlato di tornare in Europa questa stagione. Tutti avevamo detto che l'Europa era un miraggio e l'obiettivo era costruire".

Già costruire. Ma ripartendo da chi? La Lazio che in estate è rimasta ferma a causa del calciomercato bloccato a gennaio è ripartita dalle cessioni. Trenta milioni incassati per il trasferimento del Taty Castellanos al West Ham, altrettanti per la cessione di Matteo Guendouzi al Fenerbahce. Soldi che sono stati investiti solo in parte per i sostituti, per Ratkov e Taylor che magari si dimostreranno all'altezza di chi hanno preso il posto, ma oggi hanno ancora tanto da dimostrare per esser considerati su quei livelli.
La campagna di gennaio che arriva dopo un'estate da spettatori ha insomma fin qui indebolito la squadra biancoceleste. Una squadra che oggi è lontana dai picchi di qualche anno fa, che poco dopo il giro di boa del campionato si ritrova con la Coppa Italia come unico grande obiettivo stagionale.

Articoli correlati
Premier e Bournemouth, ecco Toth: "Qui è fantastico, mi hanno convinto subito i dirigenti"... Premier e Bournemouth, ecco Toth: "Qui è fantastico, mi hanno convinto subito i dirigenti"
Lazio, cuore in pace: ufficiale l'arrivo di Toth al Bournemouth. Tiago Pinto: "Siamo... Lazio, cuore in pace: ufficiale l'arrivo di Toth al Bournemouth. Tiago Pinto: "Siamo entusiasti"
Classifiche a confronto: male il Napoli, peggio la Lazio. Ci sono tre squadre a +15!... Classifiche a confronto: male il Napoli, peggio la Lazio. Ci sono tre squadre a +15!
Altre notizie Serie A
L'Udinese sfoltisce la rosa: Goglichidze verso il Watford, Rapid Bucarest su Sava... L'Udinese sfoltisce la rosa: Goglichidze verso il Watford, Rapid Bucarest su Sava
Inter, Thuram e la caratteristica che ruberebbe ad un compagno: "L'energia di Barella"... Inter, Thuram e la caratteristica che ruberebbe ad un compagno: "L'energia di Barella"
Juventus, senti Bremer: "Voglio vincere e scrivere il mio nome nella storia di questo... Juventus, senti Bremer: "Voglio vincere e scrivere il mio nome nella storia di questo club"
Chi prima di lui? Obrador è il sesto spagnolo nella storia del Torino, il quarto... Chi prima di lui? Obrador è il sesto spagnolo nella storia del Torino, il quarto con Cairo
Maicon sicuro: "L'Inter vincerà lo Scudetto. Chivu empatico, ha grandi doti umane"... Maicon sicuro: "L'Inter vincerà lo Scudetto. Chivu empatico, ha grandi doti umane"
Nottingham Forest su Olivera, no del Napoli a 15 milioni. E il Pisa ci prova per... Nottingham Forest su Olivera, no del Napoli a 15 milioni. E il Pisa ci prova per Lucca
Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Inter e Napoli Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Inter e Napoli
La Lazio di male in peggio: la riapertura del mercato ha fin qui solo acuito la crisi... La Lazio di male in peggio: la riapertura del mercato ha fin qui solo acuito la crisi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Le più lette
1 Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
2 Lungo colloquio con Fabbri all'intervallo: Lazio, l'arbitro finisce (ancora) nel mirino
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 gennaio
4 Lazio, Sarri stizzito: "Basta. Bisogna azzerare gli alibi, dal mercato all'ambiente"
5 Juventus vicina a un colpo di mercato, Tuttosport apre: "A 2 milioni da Mateta"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna la Champions League: le sfide, la classifica e dove vedere Inter e Napoli
Immagine top news n.1 Fabbian alla Fiorentina e Sohm a Bologna, per il futuro viola pronto contratto fino al 2030
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: male il Napoli, peggio la Lazio. Ci sono tre squadre a +15!
Immagine top news n.3 Stato di forma: allunga l'Inter, Fiorentina in crescita. Male la Lazio, ultimo il Lecce
Immagine top news n.4 Lazio, Sarri sul mercato: "Presidente chiaro. Decide lui, io mi sono tirato fuori"
Immagine top news n.5 Lazio-Como 0-3, le pagelle: questo è il vero Baturina, Paz da palati fini. Marusic una rovina
Immagine top news n.6 Napoli, Conte: "Tutti questi infortuni sono cose inspiegabili. Lukaku? Ci vuole pazienza"
Immagine top news n.7 Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.2 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.3 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.4 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Baiano: "Roma, che esordio Malen. Inter? Le altre devono solo sperare che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Nottingham vuole Olivera e Lucca e per convincere il Napoli può offrire Dan Ndoye
Immagine news Serie A n.2 Juventus, ancora distanza con il Palace per Mateta. Dentro o fuori nelle prossime ore
Immagine news Serie A n.3 L'Udinese sfoltisce la rosa: Goglichidze verso il Watford, Rapid Bucarest su Sava
Immagine news Serie A n.4 Inter, Thuram e la caratteristica che ruberebbe ad un compagno: "L'energia di Barella"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, senti Bremer: "Voglio vincere e scrivere il mio nome nella storia di questo club"
Immagine news Serie A n.6 Chi prima di lui? Obrador è il sesto spagnolo nella storia del Torino, il quarto con Cairo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, primi rinforzi per Longo: oltre a Cuni si parla del possibile ritorno di Benedetti
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: il Bari torna al passato. In panchina riecco Moreno Longo
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, vertice a Dubai fra Tey e Manfredi: uno solo resterà al comando
Immagine news Serie B n.4 Mantova, rinforzo sulla corsia mancina: depositato il contratto di Tiago Gonçalves
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria in ansia per le condizioni di Esposito: rischia un mese di stop
Immagine news Serie B n.6 Pescara, i tifosi contro Sebastiani: "Gli farei conoscere io i veri figli di pu****a!"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, risolto il prestito del portiere Rubboli: torna all'Imolese
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, dal Cagliari arriva in prestito Vinciguerra: nella prima parte di stagione era a Pescara
Immagine news Serie C n.3 Derby calabrese, colpo esterno del Crotone: Cosenza ko 2-0, gol e highlights
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il punto sulla 22ª giornata: Vicenza e Arezzo volano. Nel C è bagarre
Immagine news Serie C n.5 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.6 Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Arsenal
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.4 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?