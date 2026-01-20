Focus TMW Classifiche a confronto: male il Napoli, peggio la Lazio. Ci sono tre squadre a +15!

Classifiche a confronto al termine della 21esima giornata di Serie A. L'Inter capolista reduce dal successo contro l'Udinese ha due punti in più rispetto alla scorsa stagione. Al secondo posto c'è il Milan, una delle tre squadre col confronto migliore rispetto alla scorsa stagione: +15 punti. Male il Napoli di Antonio Conte tornato al successo dopo tre pareggi consecutivi: rispetto a un anno fa i campioni d'Italia hanno sette punti in meno.

Nonostante l'ultima sconfitta la Juventus conserva due punti in più al confronto con quanto accaduto nella passata stagione. L'Atalanta fermata dal Pisa venerdì sera ha undici punti in meno esattamente come la Lazio, squadra che ieri all'Olimpico è stata spazzata via dal Como di Fabregas con un secco 0-3.

Male anche il Bologna di Vincenzo Italiano: -6 punti. Udinese e Torino a questo punto del campionato hanno esattamente gli stessi punti di un anno fa, la Fiorentina che resta la squadra col confronto peggiore nonostante gli ultimi risultati positivi ne ha 19 in meno. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 49 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 21 partite di campionato)

Milan 46 (+15)

Napoli 43 (-7)

Roma 42 (+15)

Juventus 39 (+2)

Como 37 (+15)

Atalanta 32 (-11)

Bologna 30 (-6)

Lazio 28 (-11)

Udinese 26 (=)

Sassuolo 23 (in Serie B)

Cremonese 23 (in Serie B)

Parma 23 (+3)

Torino 23 (=)

Cagliari 22 (+1)

Genoa 20 (-3)

Fiorentina 17 (-19)

Lecce 17 (-3)

Pisa 14 (in Serie B)

Hellas Verona 14 (-5)