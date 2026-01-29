La Lazio guarda in Germania per il dopo-Romagnoli: occhi su Filippo Mané del Dortmund
La Lazio guarda avanti e inizia a muoversi sul mercato con un’attenzione particolare ai giovani profili per rinforzare la linea difensiva. Il club biancoceleste ha acceso i riflettori sulla Bundesliga, campionato da sempre considerato fertile per la crescita dei talenti. Nella lista degli osservati non c’è soltanto Fabio Chiarodia del Borussia Monchengladbach, ma anche un altro centrale italiano che milita in Germania.
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Lazio segue con interesse Filippo Mané, attualmente di proprietà del Borussia Dortmund. Difensore centrale classe 2005, Mané si è trasferito in Germania nel 2022 dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Un percorso scelto per accelerare la sua maturazione tecnica e tattica, inserendosi in uno dei vivai più strutturati d’Europa.
Per la Lazio si tratterebbe di un investimento a medio-lungo termine, anche alla luce della situazione legata a Alessio Romagnoli, al momento separato in casa dopo il mancato via libera al trasferimento in Qatar. Mané, essendo Under 21, rappresenterebbe un’operazione a basso impatto sui costi. In questa stagione ha collezionato cinque presenze complessive, per 266 minuti, con una vetrina importante: la titolarità in Champions League contro l’Inter.