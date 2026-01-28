Finisce la prima in Champions per l'italiano Filippo Mane nel Dortmund: esce stremato
L'italiano Filippo Mane esce per problemi fisici: al suo posto Niko Kovac inserisce Yan Couto all'88'. L'esordio - da titolare - in Champions League per il giocatore dell'Under 21 azzurra è comunque positivo.
