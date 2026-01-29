Prima in Champions per Filippo Mane con il Dortmund, Kovac: "È stato davvero bravo"

"Ha fatto davvero bene. Ha affrontato ogni duello e molti li ha anche vinti. Alla fine ha finito un po' le forze, ha anche avuto un crampo. [...] Penso che sia stato davvero bravo": così il tecnico del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha commentato la prestazione di Filippo Mane contro l'Inter, nella sfida persa 2-0 ieri sera in Champions League.

Complici i diversi infortuni affrontati dal Dortmund nel reparto arretrato il classe 2005 nato a Magenta, in provincia di Milano, si è ritrovato addirittura titolare al suo esordio nella massima competizione europea. E non ha certo sfigurato di fronte a Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny.

Mane ha padre senegalese e madre italiana. Dopo aver mosso i primi passi nel Vela Mesero, piccola realtà dilettantistica lombarda è passato al Novara, dove si mette in mostra tra i pari età per personalità e struttura fisica. Nel 2019 l’approdo alla Sampdoria, che lo inserisce nel vivaio blucerchiato come uno dei difensori più promettenti della sua generazione, ma in cui le prospettive di crescita sono limitate. È così che nel gennaio 2022, a soli 16 anni, Mane decide di lasciare l’Italia e firmare per il Borussia Dortmund, uno dei club più attenti al talento giovanile in Europa.