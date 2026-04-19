La Lazio non fa tirare in porta il Napoli, Provstgaard: "Romagnoli e Gila sono fortissimi"

La Lazio ha vinto a Napoli offrendo una prestazione brillante: la squadra di Maurizio Sarri ha portato a casa l'intera posta in palio allo stadio Maradona grazie alle reti di Matteo Cancellieri e Toma Basic. Da sottolineare la prova dell'intero reparto arretrato biancoceleste, che di fatto non ha concesso nemmeno un tiro in porta a Rasmus Hojlund e compagni.

Anche Oliver Provstgaard - subentrato dopo un'ora di gioco - ha dato il suo contributo alla causa. Per poi commentare la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: “Gara bellissima, abbiamo fatto un buon lavoro in campo, anche il mister era felice dopo la partita”, le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.

In merito ai compagni di reparto che ieri hanno giganteggiato in terra napoletana, ha poi aggiunto: "Romagnoli e Gila? Sono due giocatori fortissimi mi hanno aiutato tantissimo quando sono arrivato qui in Italia e li ringrazio perché mi stanno aiutando tutti giorni, sono felice quando gioco con Romagnoli ma anche con Gila".

Testa ora alla semifinale di Coppa Italia, contro l'Atalanta: "Sarà una gara difficile ma sappiamo che possiamo giocarcela. Quando sono arrivato alla Lazio abbiamo affrontato l’Atalanta due volte e sappiamo che è possibile fare bene contro di loro. Tifosi? Sono un stimolo importante per noi, sappiamo che è una gara difficile ma sappiamo che i tifosi sono al nostro fianco. Non vediamo l’ora di vederli a Formello".