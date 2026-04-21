Lazio, Zaccagni: "Gara che vale una stagione. Tifosi? Speriamo di riportarli allo stadio per la finale"

Nel giorno di vigilia di Atalanta-Lazio, gara che vale un posto in finale di Coppa Italia, il capitano dei biancocelesti Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue parole: "E' una partita fondamentale, che vale una stagione, e di questo ne siamo consapevoli. Cercheremo di giocarla al massimo per i nostri tifosi".

Quanto le manca il gol?

"Mi manca molto. Però in primis voglio pensare a far bene per la squadra e aiutarla a portare a casa il risultato. Oggi l'abbraccio della nostra gente è stato bellissimo, ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare l'Atalanta".

Che tipo di squadra si aspetta di trovarsi di fronte?

"Conosciamo le loro qualità, ha doti fisiche e tecniche importanti. Andremo ad affrontare una squadra simile al Napoli, mi aspetto una partita simile a quella".

Il pareggio dell'andata vi aiuta psicologicamente?

"Forse all'andata potevamo portare a casa la vittoria. Ci siamo andati vicino, prendendo gol all'ultimo. Comunque sia con il pareggio dovremmo partire da zero e affrontare la gara al massimo".

C'è una consapevolezza diversa?

"Sì, adesso stiamo molto bene, fisicamente e mentalmente. Veniamo da una buonissima gara disputata a Napoli".

Ha citato i tifosi: quanto sarebbe esaltante giocare una finale in casa?

"Sicuramente. Peccato che domani non ci saranno, ma speriamo di portarli allo stadio per la finale".