Lazio, Isaksen: "Facciamo i punti che possiamo. Non è facile giocare senza tifosi"
Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-1 contro il Sassuolo: "Ogni partita è importante per noi, ovviamente la Coppa Italia è un obiettivo, ma dobbiamo migliorare in campionato, nessuno sa quello che può succedere. Prendiamo i punti che possiamo".
Quanto pesa per voi giocare in questo ambiente?
"Chiaramente non è facile, non vediamo i tifosi... Speriamo che tornino presto, ma non è una nostra decisione. Proviamo a fare la prestazione ogni volta, speriamo che ci vedano nuovamente presto".
