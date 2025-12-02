TMW News Roma, cosa ha lasciato il ko di domenica. Il capolavoro di Nicola

Nel corso del TMW News di oggi uno sguardo al campionato con un focus sulla Roma insieme a Franco Peccenini. Naturalmente ci si sofferma anche sulla lotta scudetto in generale per poi analizzare pure la clamorosa vittoria di ieri sera della Cremonese contro il Bologna.

La Cremonese e un inizio sprint

Grande avvio da parte della Cremonese che adesso ha bene diciassette punti in classifica. Nella squadra grigiorossa funziona alla perfezione Vardy, ieri autore di una doppietta, ma emerge il gran lavoro di Nicola, tecnico che conferma di essere preparatissimo. "Porto a casa volentieri i te punti - dice il tecnico - senza falsa modestia. I ragazzi hanno dimostrato di meritarla. Sapevamo che avremmo dovuto fare una partita di spessore sia a livello tattico-tecnico sia emotivo. Il Bologna è una squadra che gioca negli spazi e sapevamo che avremmo dovuto giocare con grande attenzione, unendo la concentrazione alla capacità di attaccare la linea avversaria. Non è tutto oro ciò che luccica: abbiamo fatto una grande partita, ma a dieci minuti dalla fine sono arrivate quantità importanti di palloni in area e avremmo dovuto limitare meglio il Bologna perché da uno di quei palloni sarebbero potuti nascere dei pericoli che avrebbero complicato il risultato. Sono comunque contento di averci dimostrato di essere compatti: oggi siamo stati cinici e abbiamo giocato con coraggio. Mi auguro di rimettere questa voglia di fare punti in ogni campo in cui andremo".

Clicca sotto per guardare