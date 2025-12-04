TMW News L'Inter sorride. E intanto si avvicina Napoli-Juventus

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul campionato, con una serie di considerazioni in particolare sulla lotta scudetto. Ne abbiamo parlato con Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro e ieri intervenuto alla conferenza stampa della serie C per lanciare la partnership con Cattolica Assicurazioni. Nel corso del programma anche le interviste ad Andrea Ranocchia e Marco Borriello.

Napoli, Atalanta e Inter ok in Coppa

Ha faticato più del previsto il Napoli per accedere ai quarti di finale della Coppa Italia superando il Cagliari soltanto ai rigori. Ora i partenopei possono concentrarsi sul big match di domenica sera con la Juventus di Luciano Spalletti che per la prima volta tornerà al Maradona da avversario. Più semplice invece la partita di ieri per l'Inter che ha battuto 5-1 il Venezia. Anche l'Atalanta non ha avuto problemi contro il Genoa. I bergamaschi come sottolineato da vari calciatori della Dea, sono stati rivitalizzati da Palladino.

