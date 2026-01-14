Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La mano di Spalletti rilancia la Juventus. Ora tocca al mercato

Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha già cominciato a mettere nel mirino la sfida contro il Cagliari. Chi ha giocato contro la Cremonese ha ovviamente svolto un lavoro di scarico mentre il resto del gruppo ha effettuato una seduta normale. Non erano in campo con i compagni Conceicao e Gatti che hanno lavorato a parte. Adesso resta da capire se recupereranno per sabato oppure se torneranno per il match contro il Benfica. In ogni caso mancano ancora alcuni giorni in vista del match contro il Cagliari anche se la Juventus non correrà alcun rischio soprattutto per quanto riguarda Conceicao.

Spalletti ha cambiato la Juventus.
Da quando Luciano Spalletti si è seduto sulla panchina della Juventus, il volto della squadra è cambiato in modo evidente. I bianconeri appaiono oggi una formazione completamente rinata, capace di proporre un calcio riconoscibile e moderno. L’identità di gioco è finalmente chiara e si riflette nelle prestazioni offerte in campo. La Juventus non solo convince sul piano estetico, ma ottiene anche risultati concreti. Le vittorie sono tornate ad essere una costante e la classifica ne è la conferma. Con Spalletti alla guida, i bianconeri sono secondi soltanto all’Inter che ha fatto un punto più rispetto alla Vecchia Signora. Un dato che certifica l’impatto immediato del tecnico di Certaldo. Il suo lavoro è stato fin qui eccezionale, soprattutto considerando le difficoltà iniziali. Spalletti, però, è il primo a sapere che il percorso di crescita non è ancora concluso. Ci sono margini di miglioramento su più aspetti, sia individuali che collettivi. L’allenatore continua a pretendere concentrazione e continuità. Nel frattempo, la società osserva con grande soddisfazione l’evoluzione della squadra. I dirigenti apprezzano il metodo e la mentalità portati dall’allenatore. Proprio per questo sono già avviati i discorsi per il rinnovo del contratto. Un segnale chiaro della fiducia totale nel progetto Spalletti.

La Juventus segue con attenzione Mingueza.
Nel frattempo la Juventus continua a muoversi con attenzione anche sul fronte mercato. Nelle ultime ore Marco Ottolini è stato in Spagna per osservare da vicino Oscar Mingueza. Il classe 1999 ha catturato l’interesse dei bianconeri, alla ricerca di un terzino destro con caratteristiche moderne. Cresciuto nella Cantera del Barcellona, Mingueza abbina struttura fisica e qualità tecniche importanti. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, aspetto che rende la situazione particolarmente interessante. Dotato di un piede educato e di grande intelligenza posizionale, sa leggere bene le diverse fasi di gioco. A livello statistico spicca per passaggi chiave, precisione nei passaggi e calci di punizione diretti. È un giocatore molto coinvolto nella manovra, con tanti tocchi a partita e buona abilità nel possesso. Non è un semplice terzino di fascia, ma interpreta il ruolo entrando spesso dentro il campo. Può ricoprire più ruoli, agire su entrambe le corsie e attaccare gli spazi in zona offensiva. In Liga vanta oltre tre azioni create che portano al tiro ogni 90 minuti, collocandosi tra i migliori con i pari ruolo. Dopo una stagione da titolare fisso, quest’anno ha trovato qualche panchina in più, anche in virtù della situazione contrattuale.

