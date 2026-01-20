La miniera d'oro del Copenhagen. Il Napoli sfida un progetto da studiare (e imitare)

Il Napoli in Champions League sfida oggi una formazione che è una vera e propria miniera d'oro e di talenti. Perché il Copenhagen da anni, con pochissime eccezioni, ha bilanci in attivo e fa praticamente ogni stagione almeno una cessione da 10 milioni di euro. Una delle tantissime società danesi virtuose, il calcio scandinavo insegna ancora una volta come fare scouting, come sfruttare leggi più morbide, come valorizzare, come crescere, come cedere a peso d'oro.

Nell'ultima estate, Victor Froholdt è andato al porto per 20 milioni di euro, la cessione di Roony Bardhji al Barcellona ha fruttato solo poco più di 2 milioni per questione di clausole. Un anno prima, Orri Oskarsson per 20 milioni va alla Real Sociedad, 13,5 per Kamil Grabara al Wolfsburg e Elias Jelert al Galatasaray per quasi 10. Come chiaro, tutte plusvalenze. Estate 2023/2024: Hakon Arnar Haraldsson al Lille per 15 milioni, la stagione prima Victor Kristiansen al Leicester per 14 e Pep Biel all'Olympiacos per 6. Un anno prima oltre 30 milioni mettendo insieme Jonas Wind al Wolfsburg, Mohamed Daramy all'Ajax e Victor Nelsson al Galatasaray. Curiosità: è la stessa annata di Rasmus Hojlund, giovanissimo, allo Sturm Graz per neanche 2 milioni.

Chi saranno i prossimi? Il Copenhagen sta provando a rilanciare la carriera del wonderboy scuola Dortmund, Youssufa Moukoko. Poi c'è il venticinquenne difensore Gabriel Pereira, oppure il terzino destro Rodrigo Huescar ma anche il portiere Dominik Kotarski. E poi il ventenne esterno Robert, l'altro esterno Elias Achouri e anche il diciassettenne islandese Viktor Dadason, già sei reti in stagione.