Ufficiale Tornato titolare dopo tre anni, Buta saluta l'Eintracht Francoforte e va al Copenhagen

Il Copenhagen ha individuato in Aurelio Buta il profilo giusto per rinforzare la fascia destra. L’annuncio è arrivato a meno di due giorni dall’ultima apparizione del portoghese in Champions League con l’Eintracht Francoforte, tornato titolare dopo quasi tre anni nella sfida casalinga persa 2-0 contro il Tottenham. Una gara dal peso relativo, che potrebbe essere stata anche l’occasione per salutarlo.

Il club danese ha accelerato dopo il grave infortunio al ginocchio di Rodrigo Huescas, rimediato a novembre contro il Qarabag Agdam e destinato a tenerlo fuori fino al termine della stagione. Per questo motivo Buta ha firmato un accordo valido solo fino a fine annata, in attesa del rientro del messicano in estate.

Per il 28enne si tratta della quinta esperienza in un campionato diverso, dopo Benfica, Royal Antwerp, Stade Reims ed Eintracht. Con i tedeschi ha totalizzato 71 presenze ufficiali e quattro reti, segnando anche all’esordio nel gennaio 2023 contro lo Schalke. A Francoforte lo salutano come un professionista affidabile, mentre a Copenaghen vestirà la maglia numero 17, con la squadra attualmente quinta in classifica e chiamata a rilanciarsi.