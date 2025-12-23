Un super Lookman salva la Nigeria: 2-1 alla Tanzania nel debutto in Coppa d'Africa
Superata la mezz'ora di gioco la Nigeria si era portata agilmente in avanti con la rete di Ajayi, sfiorando per un attimo il raddoppio con l'ex Napoli Osimhen (ora al Galatasaray) ma la rete è stata tolta. La partita si è accesa all'improvviso, con due gol in 108 secondi: le Super Eagles sono state riprese al 50' dalla Tanzania, poi un golazo dell'atalantino Lookman ha riportato avanti la truppa del CT Chelle.
Doppio assist per Iwobi, centrocampista del Fulham ed ex Arsenal, mentre Dele-Bashiru (Lazio) è entrato in campo per gli ultimi 30 minuti del match in compagnia di Chukwueze (in prestito al Fulham dal Milan con diritto di riscatto).
Classifica gruppo C
1. Nigeria 3
2. Tunisia 0
3. Uganda 0
4. Tanzania 0
