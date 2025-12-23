Futuro criptico all'Atalanta, ma Lookman devastante con la Nigeria: 1 gol ogni 2 gare

Evitati psicodrammi proprio nel debutto in Coppa d'Africa 2025, Ademola Lookman si è fatto carico della Nigeria e con la maglia numero 7 sulle spalle ha tolto un pari d'oro alla Tanzania con un super gol al minuto 52. Questo 108 secondi dopo la rete della momentanea rimonta degli avversari e la rete di M'Mombwa: l'attaccante dell'Atalanta si è inventato il 2-2 con una finta e un mancino angolatissimo in fondo alla rete delle Taifa Stars. I primi tre punti della Nigeria, con una firma precisa.

Trampolino di (ri)lancio?

Una resurrezione per Lookman, dopo un'estate complicata per il mancato passaggio all'Inter e il braccio di ferro con l'Atalanta, con tanto di fuga e reintegro graduale in squadra. Passando poi per il terremoto in panchina con l'esonero di Juric e l'arrivo di Palladino. Ora in Coppa d'Africa e con la sua Nigeria, indicata come una delle favorite al titolo, il 28enne non vuole pensare al futuro nebuloso molto probabilmente lontano al club orobico. Ma godersi il viaggio con il resto dei compagni di nazionale, prima di fare ritorno in Italia e in Serie A.

Dati impressionanti

I numeri sono sotto gli occhi di tutti. Lookman è stato decisivo in 4 delle sue 5 ultime partite da titolare nella Coppa d’Africa delle Nazioni (4 gol, 1 assist). Il giocatore dell'Atalanta, con la maglia numero 7 della Nigeria indosso, ha una media gol spaventosa nella CAN: un gol ogni due partite. Al contrario di chi, come Victor Osimhen (ora al Galatasaray) viene da una sola rete in 9 gare del torneo per nazionali africane.