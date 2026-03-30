La ricetta di Sonetti: "Cagliari, gioca un calcio rapido e verticale per uscire dalla crisi"

Intervistato dai colleghi di TuttoCagliari.net, Nedo Sonetti ha espresso il proprio parere sulla squadra di Pisacane in difficoltà di risultati: "Personalmente non so che strategia adotti Pisacane, ma una cosa è certa: se non si fa gol i problemi ci sono eccome. E bisogna risolverli con un lavoro coordinato di gruppo: l’obiettivo deve essere quello di ritrovare la serenità e, soprattutto, gli attaccanti che sappiano timbrare il cartellino.

Possibilmente, aggiungo io, attraverso un calcio rapido e verticale: tutti questi passaggi e passaggetti all’indietro o in orizzontale che oggi vanno tanto di moda alla lunga, a ben vedere, non servono a niente".

Al ritorno in campo i rossoblù sfideranno il Sassuolo di Fabio Grosso: "Il Sassuolo è un cliente ostico anche perché, come diceva lei, in questo periodo sta giocando piuttosto bene. Inoltre dispone di calciatori di un certo livello. Ma al di là dell’avversario di turno il Cagliari deve assolutamente fare punti, magari mettendo a posto determinate situazioni in fase difensiva. Partite come quella del Mapei Stadium si devono approcciare con grande accortezza. Tuttavia, nel momento in cui si attacca bisogna farlo con estrema determinazione e con tanti uomini. L’idea deve essere chiaramente quella di andare a fare gol, con cattiveria e con convinzione".