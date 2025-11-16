TMW Sonetti: "Solleciterei Vlahovic con urlacci. Conte? Non avrei staccato una settimana"

Nedo Sonetti ha parlato a 360 gradi di argomenti riguardanti la Serie A nella sua intervista ai microfoni di TMW, approfondendo anche la scelta di Antonio Conte: "Uno stacco di una settimana da allenatore per la pausa delle nazionali non l'avrei fatto, ma forse avrà voluto prendere una boccata d'ossigeno per poi ripartire. Io una settimana di stop la facevo d'estate, ma poi serve analizzare bene le situazioni. Mi dispiace per queste difficoltà del Napoli. Forse i nuovi non si sono integrati bene, pur essendo tutti forti. Per la corsa scudetto l'Inter mi pare la candidata forte, ha la rosa migliore con giocatori intelligenti e di personalità. Non sono completamente convinto della Juve, che è staccata. La Roma sta facendo cose eccezionali e sono contento per Gasperini".

Spalletti come lo vede alla Juve?

"Lo considero un buon allenatore a parte la parentesi con la nazionale. Non mi è piaciuta da parte dei bianconeri la gestione di Vlahovic, è uno degli attaccanti più forti in Europa. Se è sollecitato bene è molto importante. Io lo solleciterei con qualche urlaccio... Ma mi pare anche un ragazzo sensibile".

