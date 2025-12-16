Sonetti shock sulla Fiorentina: "Se c'è da tirarsi qualche manata, lo facciano"

Nedo Sonetti, tecnico che ha allenato per circa 35 anni, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, parlando così della situazione che sta vivendo il club gigliato: "Chiaramente criticare è estremamente semplice, quando poi siamo lì nel mezzo a venti/trenta giocatori, dirigenti, pubblico... Ma non è così semplice. Infatti la Fiorentina ha potenzialmente dei buoni giocatori, ma non riesce a esternare le proprie potenzialità. Ma perché succede?".

Che cosa avrebbe fatto?

"I giocatori sono gli attori principali e hanno le proprie colpe, però bisogna sentire anche i problemi societari. Il pubblico è meraviglioso quando tifa per te, ma quando si rivolta diventa un problema. Io capisco che ci sia la rabbia, anzi la delusione. Però questa gente deve essere anche aiutata...".

Che cosa suggerisce quindi?

"Io mi rinchiuderei in uno stanzino con i dirigenti e i giocatori e magari se c'è da tirare qualche manata... ci si tira qualche manata, se non addirittura delle legnate. Perché a volte ci vuole anche qualche casino per ripartire".