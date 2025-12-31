La rinascita di Nicolò Zaniolo a Udine: "Scelta migliore non la potevo fare"

Cinque gol e un assist nelle prime diciassette presenze con la maglia dell'Udinese. Siamo quasi al giro di boa e Nicolò Zaniolo può ritenersi decisamente sulla buona strada rispetto all'intento di rilanciarsi dopo l'esperienza vissuta in Turchia con la maglia del Galatasaray.

La squadra di Kosta Runjaic intanto si è presa l'abbraccio dei tifosi friulani nell'ultimo allenamento a porte aperte del 2025 e il fantasista italiano ha parlato ai microfoni di TV12 delle sue sensazioni in questo bel momento. "1000 persone a vederci? Siamo soddisfatti, è merito loro se c'è questa passione e questa gioia di venire al campo".

In merito all'ultima gara pareggiata all'ultimo momento contro la Lazio ha spiegato: "È stata una partita tosta, la Lazio è una squadra forte, lo sapevamo. Abbiamo giocato come sappiamo fare, poi le partite si possono vincere, perdere o pareggiare, ma l'importante è dare tutto come abbiamo fatto domenica". In merito al gol di Davis: "Cosa ho pensato? È stata una liberazione, una partita veramente equilibrata, quello è stato un gran gol che ci ha aiutato molto".

Sul suo post su Instagram, Zaniolo assicura: "Se ho davvero trovato il mio habitat naturale a Udine e non si tratta di show? Sì, non ho bisogno di fare show. Sono una persona molto sincera, quello che penso è la realtà. Sono davvero felice di essere qui. Fin da quando sono arrivato mi hanno fatto sentire subito un gran calore, un grande affetto. Una scelta più giusta non la potevo fare. Devo solo continuare così".

Infine ha aggiunto: "È tutto nella testa, nel calcio è la cosa più importante: essere felici di venire al campo tutti i giorni sto ritrovando la voglia di divertirmi e far divertire. Era il mio sogno e obiettivo. La sfida a Nico Paz? Una bella partita, il Como è una squadra tosta, ma andiamo lì per provare a portare a casa i tre punti".