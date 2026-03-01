Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese, Runjaic: "Non sarà una sfida semplice con la Fiorentina. Davis? E' convocato"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:31
Davide Marchiol

14.20 - L'Udinese affronterà lunedì alle ore 20:45 la Fiorentina al Bluenergy Stadium per la ventisettesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14.31 - Inizia la conferenza stampa.

Tre sconfitte consecutive, pesano più gli infortunati e uno Zaniolo ancora non al top o più gli errori?
"Domani dovremo portare sul campo la giusta intensità, dovremo portarci la giusta fortuna dalla nostra, è un fattore chiave nella vita in generale. Se si lavora bene la fortuna può essere cercata, costruendosi situazioni a proprio favore. Contro il Bologna non è stata la nostra miglior partita, ma l'avversario non ha giocato meglio di noi per grandi tratti del match. Ci è mancata la giusta pericolosità e la giusta fortuna in alcune situazioni, poi abbiamo commesso degli errori. Ci sono le basi per ottenere un buon risultato contro la Fiorentina e per migliorare nelle prossime settimane. Zaniolo sta sempre meglio, perciò sono ottimista che Zaniolo saprà dare il proprio contributo, abbiamo bisogno di punti, abbiamo subito tre sconfitte di fila e faremo di tutto per conquistare i punti sul campo. Dobbiamo approcciare la gara con energia e intensità, non sarà una sfida semplice. Ho appena visto la gara del Milan contro la Cremonese, magari anche la nostra gara si deciderà negli ultimi minuti, nel calcio a volte si decide tutto negli ultimi secondi".

Davis è di nuovo in gruppo e lo abbiamo visto molto carico:
"E' assolutamente positivo che sia tornato ad allenarsi con la squadra, ha già ricominciato a prepararsi nella settimana scorsa ed è molto carico. E' importante avere scelta in attacco e Davis nel corso delle settimane è diventato sempre più importante per noi, è uno dei nostri leader, non mi sbilancio sulla sua presenza da titolare, abbiamo provato diverse opzioni e sistemi, con e senza Davis. Vogliamo averlo a disposizione fino a fine stagione e segnerà ancora per noi".

In Europa le squadre italiane finiscono spesso in difficoltà dal punto di vista dell'intensità e dell'energia, quello è ciò su cui lavorate?
"Energia e velocità nel calcio sono fondamentali, però bisogna guardare anche alla rosa. A volte in velocità prendiamo decisioni sbagliate, a livello di intensità la squadra si allena sempre molto bene e in campo dobbiamo riuscire a ripeterci. Nel calcio europeo non posso sbilanciarmi sulle differenze tra Serie A e altre squadre. L'Atalanta ha battuto il Borussia Dortmund, se andiamo a vedere l'Inter ha avuto diverse occasioni non concretizzate contro il Bodo Glimt. Ha creato tanto, non ha concretizzato ed è uscita. Nell'ultima gara l'Inter vince anche con un colpo di classe di Dimarco, sono tanti i fattori da considerare. L'Inter ha fatto la finale di Champions, l'Atalanta ha vinto l'Europa League e la Roma anche ha fatto grandi percorsi europei. E' difficile fare paragoni, ogni campionato è diverso, sappiamo, parlando tra di noi allenatori, che ci sono giocatori che arrivano dall'estero e faticano a integrarsi in Serie A, ci sono per esempio tanti attaccanti che non riescono a ripetersi in Serie A. E' un campionato difficile, dove ogni squadra presenta difficoltà, c'è da considerare le differenze di budget, per esempio con la Premier, il Bayern Monaco poi anche ha grandi budget rispetto a tante squadre della Serie A. L'Inter è prima in classifica ed è la squadra con il valore di mercato più alto in Serie A. Non ci si può limitare a un singolo fattore, ad alti livelli bisogna considerare tante cose e anche in ambito europeo serve un po' di fortuna".

TMW - Per il rientro di Kamara ci siamo? Ci sono altre novità per gli indisponibili?
"Posso dire che Davis sarà convocato e questa è già una bella notizia. Kamara ha lavorato bene negli ultimi tre giorni e quindi anche lui ci sarà domani, è un ragazzo importante per questo gruppo, crea energia positiva nella squadra ed è molto ben voluto dai compagni. Per quanto riguarda gli altri, ci sono sempre acciacchi dopo una gara, ma a parte Zanoli e Solet penso che domani saranno tutti convocabili".

Atta è un giocatore fondamentale ma sembra poter fare sempre di più, è una questione di ruolo? La posizione in classifica è tranquilla, però dopo questo filotto negativo la gara con la Fiorentina diventa pesante:
"Sì concordo, ci sono punti in palio pesanti sia per noi che per la Fiorentina. Dalla gara d'andata la Fiorentina si è un po' ripresa ma è ancora in lotta in fondo alla classifica e farà di tutto per fare punti. Noi vogliamo fare punti ovviamente. Non penso alle altre squadre, vogliamo concentrarci su di noi e sui nostri miglioramenti. Dobbiamo crescere quando si passa in vantaggio e chiudere le gare, pensare alle altre squadre ci farebbe deconcentrare. Per Atta bisogna vedere le aspettative che ci sono su di lui, è alla prima stagione da titolare al 100%, l'anno scorso è arrivato, si è integrato, è migliorato a livello fisico e mentale imparando tanto dal punto di vista tattico. Nel suo percorso quest'anno ha fatto i passi che ci aspettavamo, il ragazzo ha dimostrato di poter dare quel qualcosa in più e lo abbiamo acquistato perchè lo consideriamo giocatore di talento. Bisogna poi vedere in campo se riesce a portare sempre certe cose in campo, ogni gara è diversa e complessivamente la sua stagione è buona. Magari in generale poteva segnare 3-4 gol in più, senza esagerare, quindi può ancora migliorare. Ha già superato il numero di minuti giocati l'anno scorso e il processo di crescita è quindi considerevole, stiamo lavorando per farlo crescere ancora e speriamo che nelle prossime partite possa continuare a dare il suo contributo diventando sempre più decisivo nel corso della partita".

14:50 - Finisce la conferenza stampa.

