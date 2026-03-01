Udinese, Runjaic si espone sulla forma di Zaniolo: "Sta sempre meglio, sono ottimista"

Giornata di conferenza stampa in casa Udinese, che domani affronterà in casa una Fiorentina a caccia di punti e di riscatto dopo aver rischiato di uscire dalla Conference League. Kosta Runjaic, allenatore dei bianconeri, ha presentato la sfida così: "Domani dovremo portare sul campo la giusta intensità, dovremo portarci la giusta fortuna dalla nostra, è un fattore chiave nella vita in generale. Se si lavora bene la fortuna può essere cercata, costruendosi situazioni a proprio favore".

E ha aggiunto: "Contro il Bologna non è stata la nostra miglior partita, ma l'avversario non ha giocato meglio di noi per grandi tratti del match. Ci è mancata la giusta pericolosità e la giusta fortuna in alcune situazioni, poi abbiamo commesso degli errori. Ci sono le basi per ottenere un buon risultato contro la Fiorentina e per migliorare nelle prossime settimane".

Quanto invece alla condizione di Nicolò Zaniolo (6 gol e 3 assist stagionali), tornato dopo un problema di artroscopia e reduce da due presenze consecutive ma tacciato di non essere ancora al massimo della condizione: "Sta sempre meglio, perciò sono ottimista che Zaniolo saprà dare il proprio contributo, abbiamo bisogno di punti, abbiamo subito tre sconfitte di fila e faremo di tutto per conquistare i punti sul campo".