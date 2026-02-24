Zaniolo utile alla Nazionale quando sarà al top: ma questa è già (quasi) la sua miglior stagione

Dopo il successo del Bologna sull'Udinese nella serata di ieri, ha fatto sorridere la scena del faccia a faccia fra il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano e Nicolò Zaniolo, in campo e a favore di telecamere. Lo stesso allenatore aveva poi spiegato i contenuti della conversazione: "Ha davvero doti incredibili. Si vede che è un giocatore che se non avesse avuto quegli infortuni brutti e pesanti avrebbe fatto altro. Ora sembra abbia smaltito tutto, ha grande qualità, è fortissimo e non deve pensare a niente. Per me è un giocatore che nel momento in cui tornerà ad essere lo Zaniolo che tutti conosciamo tornerà anche ad essere utile per la Nazionale".

Reduce da un girovagare senza trovare meta, con le ultime esperienze fra Galatasaray, Aston Villa, Atalanta e Fiorentina che non hanno regalato particolari soddisfazioni, oggi Zaniolo è finalmente tornato a fare quello che gli riesce meglio. Giocare a calcio, facendolo con qualità.

Il discorso di Italiano se analizzato col supporto dei numeri, che nel calcio non dicono tutto ma spiegano certe cose, porta a dire una cosa. E' quello che stiamo vedendo questa stagione, lo Zaniolo che può essere utile anche alla Nazionale. A conti fatti quello in corso è uno dei migliori campionati giocati dal classe '99, con 5 reti in 17 presenze. Meglio era andato solo nel 2019/2020, con 6 gol in 26 presenze con la maglia della Roma. Poi il girovagare di cui prima, qualche acuto col Galatasaray e poco altro. Da qui a fine campionato è lecito aspettarsi numeri ancora migliori, fatto che porterebbe a credere senza dubbi che quella attuale sia la miglior stagione della carriera di Zaniolo.