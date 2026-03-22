La Roma non sfonda il muro del Lecce. Il dominio è solo territoriale, 0-0 all'intervallo
Roma che non riesce a sfondare il muro Lecce nei primi 45'. All'Olimpico il risultato è fermo sullo 0-0, nonostante la squadra di Gian Piero Gasperini provi in più di un'occasione a sbloccare la partita. Le statistiche fotografano l'inerzia della prima frazione di gara, con un 76%-24% di possesso palla per la Roma e un 5-0 nei calci d'angolo.
Di fatto, però, Falcone compie una sola parata quando respinge di piede una conclusione dalla distanza di Pellegrini dopo 20 minuti di gioco. Roma che andrebbe anche in gol con Pisilli al termine di una bella azione manovrata, ma il fuorigioco di Pellegrini strozza l'urlo in gola dei tifosi che assiepano l'Olimpico.
Di Francesco ha preparato bene la partita, con un Lecce compatto che ha lasciato pochi spazi all'avversario. Gli attacchi sono affidati alle ripartenze, cercando di sfruttare la velocità di Lameck Banda. Nonostante le varie assenze, i salentini si sono disimpegnati molto bene con Ngom, schierato al posto dell'indisponibile Coulibaly, bravo a schermare davanti alla difesa.