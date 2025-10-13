TMW Pulisic 'alla Leao', Saelemaekers e Tomori vedono i 4 milioni netti: i rinnovi del Milan

L'avvio del nuovo corso con Max Allegri in panchina ha restituito entusiasmo all'ambiente del Milan e la dirigenza rossonera ha tutta l'intenzione di incanalarlo e renderlo elemento portante di una ventata di rinnovi di contratto con cui il Diavolo ha intenzione di blindare i principali protagonisti della sua squadra.

Su tutti c'è Christian Pulisic. Il Player of The Month di settembre è in assoluto il più in forma nella rosa del Milan e per lui è pronto un rinnovo di contratto da protagonista. All'esterno americano sarà prospettato un nuovo accordo fino al 2028, con opzione fino al 2029, e un contratto migliorativo fino a 5 milioni di euro netti, che lo equipari a Leao e agli altri tesserati più pagati all'interno della rosa rossonera.

Il Milan prepara un rinnovo con adeguamento dell'ingaggio anche per Alexis Saelemaekers. Pure il belga è stato tra i migliori di inizio stagione e non avendo una vera e propria riserva (se non Athekame, che però non pare ancora aver conquistato Allegri) la sua importanza nell'economia della rosa è elevata. Attualmente prende meno di un milione e mezzo annuo, senza bonus, il Milan elabora una proposta almeno triplicata, che lo porti a guadagnare circa 4 milioni netti per i prossimi quattro anni.

Ultimo, ma non ultimo, troviamo Fikayo Tomori. Legato al Milan tramite un contratto fino al 2027 da 3,5 milioni di euro netti a stagione sul quale impatta il Decreto Crescita abbattendo la quota lorda. Già iniziata una trattativa per estendere di un altro anno in avanti, fino al 2028, alle medesime cifre che percepisce adesso.