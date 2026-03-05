Giuntoli a Londra per Tottenham-Crystal Palace: gli Spurs del suo ex Tudor sono sotto 3-1

Gli addetti ai lavori non si fermano mai. Nonostante attualmente non ricopra nessun incarico, Cristiano Giuntoli, ex dirigente di Juventus e Napoli, è stato avvistato sugli spalti dello stadio del Tottenham, come riporta Fabrizio Romano. In occasione della sfida contro il Crystal Palace, che attualmente vede gli ospiti in vantaggio per 3-1, il 54enne ha voluto vedere all'opera Igor Tudor, suo ex tecnico in bianconero.

Il futuro di Giuntoli resta ancora incerto, ma le pretendenti per lui non mancano. L'uomo mercato toscano infatti è apprezzato da diverse società italiane ed estere, che punterebbero su di lui per costruire una rosa ambiziosa con obiettivi prestigiosi. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche con Spezia e Carpi, club con cui ha ottenuto 4 promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie A.