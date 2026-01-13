TMW L'Arabia punta Cristiano Giuntoli: sul piatto due offerte. Il dirigente ci sta pensando

Il futuro di Cristiano Giuntoli potrebbe essere in Arabia Saudita. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'ex dirigente di Napoli e Juventus ha infatti ricevuto due offerte direttamente dal mondo arabo e in queste ore sta valutando se accettare o meno le lusinghe dell'Al Nassr, club dove gioca Cristiano Ronaldo, e di un altra società.

Nei prossimi giorni la decisione.

Giuntoli ha chiuso la sua avventura alla Juve l'estate scorsa, dopo aver centrato il quarto posto in Serie A e aver sistemato gran parte di conti della Vecchia Signora, e adesso sta valutando una nuova esperienza ma questa volta all'estero. Nei prossimi giorni il dirigente comunicherà la sua decisione definitiva ai club che gli hanno presentato le rispettive offerte e sceglierà se ripartire dall'Arabia Saudita.

Stipendio monstre.

Pur non essendo il calcio europeo negli ultimi anni, come sappiamo tutti molto bene, l'Arabia Saudita sta attirando grandissimi giocatori potendo contare su stipendi molto elevanti e anche per Giuntoli l'ingaggio sarebbe di quelli importantissimi. Impossibile non pensare se accettare o meno offerte di questo genere e dopo le avventure a Carpi, Napoli e Juventus il dirigente potrebbe dunque ripartire dall'Arabia. Giuntoli ci sta pensando e a breve arriveranno aggiornamenti, in un senso o nell'altro.