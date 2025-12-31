La Roma sogna il grande ritorno: Salah. Ma anche un prestito di sei mesi costerebbe 12 milioni

Secondo Repubblica, la Roma culla il sogno di un clamoroso ritorno in giallorosso, quello di Mohamed Salah. L'egiziano è ai ferri corti con il Liverpool, o meglio, è il club inglese a essere in rotta con il fuoriclasse. Nonostante il rinnovo fino al 2027 siglato in primavera, i rapporti con il tecnico Arne Slot sono ai minimi termini dopo esclusioni eccellenti e dichiarazioni polemiche.

I Reds sarebbero disposti a valutare un incredibile prestito a gennaio, ma il nodo resta l'ingaggio: Salah percepisce circa 24 milioni di euro lordi a stagione. Anche con un sacrificio del giocatore, sei mesi di prestito costerebbero alla Roma circa 12 milioni di euro.

Se Salah resta il "regalo a sorpresa" non ancora promesso a Gasperini, la dirigenza lavora su profili più accessibili: per Giacomo Raspadori la trattativa con l'Atletico Madrid è nella fase finale. I Colchoneros chiedono 20 milioni di euro (tra prestito e riscatto obbligatorio legato alla Champions). Il ds Massara conta di chiudere entro la settimana per metterlo a disposizione del tecnico già per la sfida di sabato a Bergamo. Per Joshua Zirkzee l'operazione è più onerosa e il Manchester United non darà il via libera prima di metà gennaio, costringendo Gasperini a una breve attesa.