Mohamed Salah tra Liverpool e Arabia Saudita: l’Al Ittihad accelera

Un appuntamento mancato che potrebbe trasformarsi in realtà. Da diverse stagioni l’Arabia Saudita corteggia Mohamed Salah e fino alla scorsa stagione, l’egiziano era considerato intoccabile dal Liverpool e aveva scelto di proseguire la sua avventura in Inghilterra, firmando anche un’ulteriore proroga di contratto al termine di un’annata 2024-2025 ancora straordinaria.

Le cose, però, sono cambiate. La stagione negativa del Liverpool e un rendimento meno brillante rispetto al passato hanno portato a tensioni, culminate lo scorso dicembre quando Salah ha criticato pubblicamente il suo allenatore per averlo lasciato in panchina. Da quel momento si è iniziato a parlare concretamente di una possibile partenza.

La parentesi della Coppa d’Africa ha temporaneamente rasserenato il clima: rientrato con maggiore serenità, Salah ha ritrovato il posto da titolare. Tuttavia, gli episodi di dicembre non sono stati completamente dimenticati. Secondo indiscrezioni, il suo agente starebbe infatti trattando con l’Al Ittihad, e rispetto allo scorso anno il giocatore sarebbe molto più aperto a un trasferimento in Saudi Pro League.

Un’operazione che potrebbe accontentare tutte le parti: il Liverpool incasserebbe un indennizzo per il cartellino, mentre Salah sarebbe protagonista della scelta di cambiare scenario.

L'Al Ittihad, dal canto suo, ha perso nel mercato invernale due stelle francesi: Karim Benzema, passato all’Al Hilal, e N'Golo Kanté, ceduto al Fenerbahçe. Inoltre, Fabinho è in scadenza a giugno e anche Moussa Diaby è stato accostato all’Inter.

Il club saudita ha quindi bisogno di un grande colpo per restare competitivo ai massimi livelli. E con Salah, l’operazione tanto attesa potrebbe finalmente concretizzarsi. Lo riporta Footmercato.