Liverpool, Salah: "Le nostre chances in FA Cup dipendono da Szoboszlai"

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 16:41Calcio estero
Simone Lorini

Mohamed Salah è stato ancora una volta protagonista nel netto successo del Liverpool, prima servendo l'assist per la potente conclusione di un compagno che ha trafitto Jason Steele, e poi trasformando con freddezza il rigore del definitivo 3-0 al 68° minuto. Nonostante i riflettori fossero puntati su di lui, l'asso egiziano ha preferito spostare l'attenzione sulla prestazione dominante di Dominik Szoboszlai, elogiando l'impatto del centrocampista ungherese.

Intervistato da TNT Sports nel post-partita riguardo alle ambizioni dei Reds in FA Cup, il trentatreenne ha ammesso senza giri di parole l'importanza del compagno: "Penso che il nostro cammino in coppa dipenda dalle sue prestazioni. Facciamo molto affidamento su di lui; in questa stagione Szoboszlai si sta dimostrando uno dei migliori giocatori al mondo". Una dichiarazione forte che sottolinea la centralità del numero 8 nel nuovo scacchiere tattico di Anfield.

Per gran parte dei suoi quasi nove anni trascorsi nel Merseyside, Salah è stato l'unico membro dell'élite globale a farsi carico della maggior parte delle responsabilità nei trionfi del club. Tuttavia, secondo le sue stesse parole, lo scenario è cambiato: l'egiziano riconosce ora di non essere più il solo a dover trascinare la squadra, trovando in Szoboszlai un partner di caratura mondiale pronto a condividere il peso della leadership.

Liverpool, Salah: "Le nostre chances in FA Cup dipendono da Szoboszlai"
