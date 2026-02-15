Liverpool, Slot ritrova il vero Salah: "Tornato in gol e con un assist, mi piace un'altra cosa"

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha rivolto grandi elogi a Mohamed Salah dopo la prestazione da protagonista nel 3-0 inferto al Brighton ieri in FA Cup. Le reti di Curtis Jones e Dominik Szoboszlai hanno permesso ai Reds di portarsi su un solido 2-0, prima che l'egiziano chiudesse i conti su calcio di rigore. Di ritorno dalla Coppa d'Africa, eccetto la Champions League, l'ex Roma e Fiorentina non riusciva a sbloccarsi sottoporta ma contro i Seagulls ha forgiato la rete del tris e firmato anche un assist.

"È molto bello che sia tornato a segnare e che abbia fornito un assist", ha riconosciuto il tecnico del Liverpool in conferenza stampa. "Ma penso che ciò che mi piace di più al momento è che, sebbene il gol sia qualcosa che quasi ci si aspetta da lui, stia aiutando molto la squadra anche in fase difensiva. Questo è un aspetto molto positivo, ciò di cui la squadra ha bisogno".

Insomma, le tensioni precedenti alla Coppa d'Africa sembrano essere passate. Salah, Slot e il Liverpool riappacificati rispetto all'uscita pubblica controversa dell'egiziano dopo il pareggio (3-3) contro il Leeds. Da quando ha rimesso piede nel club, il 33enne ha giocato 7 partite consecutive da titolare, segnale evidente dei dissapori svaniti con il suo allenatore. Intanto si fanno sentire le sirene di mercato per l'ex Fiorentina, nonostante il rinnovo di contratto firmato di recente e valido fino all'estate del 2027. L'Al Ittihad e la MLS hanno fatto trapelare il proprio interesse al giocatore e i dubbi sul suo futuro rimangono.