TMW La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia. Sia uno stimolo"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato in regione Lombardia durante l’evento: “Il fischio che unisce – Costruire una cultura di rispetto nello sport”, presso il Belvedere Silvio Berlusconi di Palazzo Lombardia. Queste le sue parole in risposta alle accuse di ieri sera di Rino Gattuso che si è lamentato per i fischi di alcuni tifosi in Moldavia: "In vista della speranza, questa volta, di andare al Mondiale, dobbiamo unirci e sostenere tutti la Nazionale. Ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo.

Fino a che non sono violente, le contestazioni non devono e non possono essere considerate come eccessive. Non si può dire 'vergogna' a un tifoso che fischia, bisogna ringraziarlo perché anche quel fischio è figlio dell'amore che ha. Certo, deve essere invitato a stringersi intorno alla nostra Nazionale, visto che speriamo che ce la faccia a qualificarsi al Mondiale. Per il resto rispetto assoluto per gli spettatori che hanno il diritto di applaudire, di incoraggiare e anche, quando vogliono, di fischiare".

Al termine del suo intervento il presidente del senato La Russa ha detto ridendo al presidente dell'AIA: "Un occhio di riguardo per l’Inter, meno errori contro l’Inter che ne commettete troppi".