Ambrosini: "Il mio Milan era una squadra irripetibile. Nuovi Ambrosini? Non ce ne sono"

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, intervistato da MilanNews, ha commentato l'attualità rossonera, partendo dal ricordo del Milan vincitore a Madrid nel 2009: "Il calcio è fatto di momenti e quella squadra lì era irripetibile. Non quella del 2009, quanto quella prima (dal 2003 al 2007, ndr). Ma è giusto e normale così. Le cose cambiano".

Sulla corsa scudetto: "Lo scudetto dipende dall'Inter. Quando sei davanti di sette, dipende più da loro che dal Milan. Il Milan deve farsi trovare pronto se l'Inter cade. Pronostici? Non mi piacciono i pronostici, non li indovino mai. Sono un disastro coi pronostici (ride, ndr)".

Se esiste un nuovo Ambrosini: "Non lo so. Adesso non ce ne sono (ride, ndr)".

Sul suo miglior ricordo in rossonero: "Tutti gli anni passati al Milan sono stati meravigliosi. È stata una vita meravigliosa e fortunata la mia".