La Serie A è il campionato più europeo... d'Europa: 3 italiane nella top 10 del pressing

La Serie A si sta europizzando, modernizzando e adattando ad un calcio sempre più veloce, fatto di aggressività, pressing alto e progressioni continua. E in questo scenario, ben tre squadre del nostro campionato occupano tre delle prime dieci posizioni dei minuti di gara passati a fare pressing: statisticamente, il nostro campionato è quindi il più "europeo" di tutti, in grado di adattarsi, in teoria, senza traumi a quello che avviene nelle coppe internazionali.

Senza grosse sorprese, è il Como di Fabregas a guidare la classifica domestica stilata oggi dal CIES in termini di minuti passati in pressing senza palla, davanti a Bologna e Roma, mentre guardando ai campionati Top 5 in vetta c'è la rivelazione della Bundesliga, l'Hoffenheim, attualmente terzo in classifica dietro i colossi Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Secondo gradino del podio per il Barcellona e terzo per il Paris Saint-Germain, poi appunto le due italiane Como e Bologna, la Real Sociedad, il Manchester United, prima e unica rappresentante della Premier, l'Eintracht Francoforte, la Roma e il Monaco, a chiudere la Top 10.