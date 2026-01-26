Il Como spiegato con i numeri: 2 giocatori tra i migliori 5 marcatori in A

Il Como di Cesc Fabreags non può più essere considerato una sorpresa. Dopo un mercato sontuoso in estate e dopo le prime avvisaglie di quello che sarebbe potuto essere, il club della famiglia Hartono ha deciso di cambiare marcia: la classifica oggi dice 40 punti e 6° posto in solitaria, a soli 3 punti di distanza dalla coppia Roma-Napoli al terzo e quarto posto e soprattutto a +5 dall'Atalanta.

Una prima parte di torneo importantissima che sottolinea la bontà degli investimenti fatti in estate, ma pure il lavoro di Cesc Fabregas. Con i numeri che come spesso capita in questi casi regalano una fotografia realistica di quella che è la situazione. Il Como infatti è attualmente il secondo miglior attacco del campionato dietro solo all'Inter e la seconda miglior difesa alle spalle della Roma. Con una differenza reti di +21 che fa essere la squadra di Fabregas alle spalle solo dell'Inter in questa particolare classifica.

Andando ancor più nel dettaglio, una delle cose che stupiscono maggiormente è la facilità con cui i lariani trovano la via del gol. Grazie anche a due dei suoi uomini copertina, ovvero Nico Paz e Tasos Douvikas: entrambi i giocatori sono a quota 8 gol segnati, con un solo rigore nel complessivo. 8 reti come Yildiz e Pulisic, con l'attuale capocannoniere Lautaro Martinez staccato a 12. Statistiche degne di nota, con due giocatori nelle prime 5 posizioni dei migliori marcatori della Serie A.