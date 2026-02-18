Posata la maxi trave al Franchi, la sindaca: "Momento cruciale. Non ho parlato con Commisso"

Sara Funaro, sindaca di Firenze, è intervenuta ai microfoni dei media presenti, tra cui FirenzeViola.it, in occasione della posa della maxi trave che sorreggerà la Curva Fiesole "È un momento cruciale, hanno iniziato il montaggio delle travi di acciaio, che andranno a sorreggere i gradoni e quello che reggerà la copertura, è la parte che tiene tutta la nuova costruzione della Curva. Stanno continuando tutte le lavorazioni, sia nelle parti delle costruzioni interne, sia nella parte del restauro del cemento e oggi con il montaggio di tutte le travi di acciaio di 40 metri. Hanno un impatto importante anche visivamente, si inizia a gettare le basi per la nuova curva, si vedrà la profilatura nuova già dal mese di marzo".

Com'è andato l'incontro con la UEFA?

"Sono incontri programmati, non solo a Firenze, ma anche in tutte le altre città candidate. Sono venute a fare un sopralluogo, sia di visita all'interno dell'impianto, sia di visita degli spazi adiacenti per tutte le caratteristiche necessarie per l'Europeo, anche guardando alla mobilità. Il fatto di avere lavori per la tramvia di Campo di Marte è un altro elemento per quelli che sono i criteri per l'Europeo. Non è stato un passaggio decisivo e formale che avremo dopo il 31 luglio, abbiamo avuto un incontro interlocutorio".

La trave ed Euro 2032, questi elementi potrebbero far avvicinare l'accordo con la Fiorentina?

"Abbiamo sempre continuato il dialogo, quando ci sono stati elementi di novità li abbiamo detti e continueremo così".

Ha parlato con Giuseppe Commisso?

"Ci siamo visti quando è venuto a Firenze e ai funerali a New York di Rocco, un momento delicato e non abbiamo parlato di questo. Stiamo continuando a dialogare con il direttore, con la Fiorentina e tutti gli altri".

L'interlocutore resta Ferrari?

"Ribadisco quello che ho detto ora, dialoghiamo con Ferrari e la Fiorentina".

Firenze è un'eccezione, nelle altre città siamo un po' indietro. Potrebbe dunque esserci una proroga rispetto al 31 luglio.

"Non abbiamo avuto notizie di questo tipo, noi siamo nella fase di esecuzione avanzata dei lavori, come vediamo dai sopralluoghi nel cantiere. Abbiamo già pure il progetto definitivo per il secondo lotto, quello esecutivo partirà quando inizieranno i lavori della seconda parte. Non abbiamo notizie per le altre città, i dialoghi li porteranno avanti i sindaci, le società e le varie realtà. Il nostro auspicio è riuscire a entrare all'Europeo del 2032 perché sarebbe una bella occasione per la città, faremo di tutto per questo".