TMW Sara Funaro: "Firenze a disposizione per commemorare Commisso. Futuro? Non è il momento"

A Palazzo Vecchio si è tenuto in questi minuti un incontro della sindaca di Firenze Sara Funaro con i media presenti per il ricordo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nelle scorse ore all'età di 76 anni. Queste le parole della Sindaca: "Ho appreso stanotte con grande dolore della scomparsa di Rocco Commisso. Lo conobbi appena arrivò a Firenze, ricordo ancora il primo incontro alla partita di Calcio Storico, ma in questo anno e mezzo ho avuto modo di avere un rapporto più intenso e continuativo. Commisso, oltre ad essere un imprenditore di successo, ha dedicato anima e corpo alla Fiorentina. Ha espresso sempre affetto profondo e autentico per questa città, la squadra, i giocatori e tutto lo staff. Si è dedicato sempre con grande passione.

Era un uomo schietto e diretto, ma allo stesso tempo empatico e accogliente. Nei nostri confronti questa qualità è emersa sempre in modo importante. A nome della città ci tengo a stringerci attorno alla moglie Cathrine, ai figli, a tutta la società, al direttore Ferrari e a tutti i giocatori. Questo è un dolore collettivo per tutti".

Cosa accadrà adesso secondo lei?

"Nel cordoglio abbiamo citato anche il Viola Park a cui lui teneva particolarmente. Lascia questo, un affetto profondo, un modo di comunicare schietto con la voglia di lasciare qualcosa alla città. Oggi è il giorno in cui dobbiamo ricordare Rocco e non parlare di altre questioni. L'attenzione nostra e di tutte le istituzioni dovrà essere concentrata sul ricordo di Commisso. Una cerimonia? Ho già dato tutta la mia disponibilità a Ferrari per commemorare nel modo migliore possibile Rocco Commisso".