C'eravamo tanto amati... Tensione tra Simeone e Berta nel finale di Arsenal-Atletico

Momenti di tensione nel finale della semifinale Champions League tra Arsenal e Atlético Madrid. Protagonisti, secondo quanto riferito da Marca, Diego Simeone e Andrea Berta. I due si conoscono ovviamente benissimo: l’italiano, oggi direttore sportivo dei londinesi, ha ricoperto per anni lo stesso ruolo a Madrid. E i rapporti sono sempre stati storicamente ottimi. Questa sera, un po’ meno.

Cosa è successo. Nel finale di gara, Berta era arrivato a bordo campo e faceva gesti all’arbitro affinché fischiasse la fine. Un avvicinamento non gradito dal Cholo, che ha spinto il dirigente. I due sono stati separati praticamente subito dalle due panchine e, complici appunti i rapporti in realtà ottimi, non c’è stato un seguito.

Non è però stato l’unico battibecco dei minuti finali: anche Mikel Arteta è stato tra i protagonisti, rimediando un cartellino giallo che comunque non lo escluderà certo dalla partecipazione alla finale, in programma a Budapest il 30 maggio con la vincente tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.