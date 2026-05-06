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Fiorentina, Fattori: "Paratici incontri Vanoli e gli dica che non sarà confermato"

Fiorentina, Fattori: "Paratici incontri Vanoli e gli dica che non sarà confermato"
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:15Serie A
Daniel Uccellieri

L'ex Fiorentina Sauro Fattori, intervenuto in studio a "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola, parla così del momento dei viola: "Vanoli dice che abbiamo avuto un buon approccio a Roma... Mi ricorda quell'allenatore che diceva: 'Io li avevo messi bene in campo, è che l'arbitro poi ha fischiato l'inizio e si sono mossi'. Poi ho sentito Paratici dire che dovrà vedere Vanoli. Mi auguro si vedano e che gli dica: non sarai tu l'allenatore la prossima stagione. Sull'interesse della Roma e le parole del ds dico solo che il calcio è molto cambiato: non si dice più che si ha un contratto e si vuole restare. Dette così sembra quasi che non voglia chiudere la porta. Forse sta trovando qualche difficoltà in più del previsto?".

Che valutazione fa della sconfitta a Roma?
"C'era una differenza abissale. Siamo una squadra senza concetti, quindi puoi andare in difficoltà con chiunque. Poi magari puoi essere superiore e vinci, ma contro squadre come questa Roma non hai speranze. Non credo alla questione delle motivazioni: è solo che la Roma è meglio di noi e si fa fatica a passare la metà campo. Poi questa squadra, appena prende gol, la partita finisce. E risolvere questa cosa toccherebbe a Vanoli".

Su Braschi ha aggiunto:
"Gudmundsson ha giocato bene nel secondo tempo ieri... A parte gli scherzi, Braschi ha fatto il suo e ha dimostrato di poter avere valore. Ci vuole tempo: se Vanoli l'avesse messo qualche partita prima, magari già a Roma poteva essere più pronto. Anche Yamal, nelle prime partite, non era quello di ora. Ora una squadra di Serie B o Serie C può guardare Braschi e sapere che giocatore è".

Infine un commento su chi dovrebbe essere, secondo lui, il prossimo allenatore della Fiorentina:
"Io voto Iraola. Al Bournemouth ha fatto ottime cose e me ne parlano tutti bene. C'è solo un problema... Lo vuole il Chelsea e, volenti o nolenti, oggi il Chelsea ha tutto un altro appeal rispetto alla Fiorentina".

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